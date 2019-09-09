İstanbul trafiğinde son durum

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için ilk ders zili, bugün çaldı.

Okulların açılmasıyla da gözler, trafiğin son durumuna çevrildi.

Sabah saatlerinde yoğunluk yaşanırken, ilk ders zilinden sonra yoğunluk giderek düştü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu artıyor VİDEO



YOĞUNLUK YÜZDE 47'YE ULAŞTI

İstanbul'da saat 07.18 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 33 civarında seyreden trafik yoğunluğu, saat 08.00 itibarıyla yüzde 47'ye yükseldi.

İLK DERS ZİLİNDEN SONRA YOĞUNLUK AZALDI

09.30 civarında ise yoğunluğun azaldığı görüldü. Trafik yoğunluğu, bu saatlerde yüzde 36'ya kadar düştü.

KAZALAR YOĞUNLUĞU ARTIRDI

Başakşehir-TEM bağlantı yolunda sağ şeritte bir kaza meydana geldi ve bu kaza nedeniyle bir şerit araç trafiğine kapandı.

VATANDAŞLAR METROBÜSE AKIN ETTİ

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar, metrobüslere akın etti. Metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar araçlara binmekte güçlük yaşadı.

Yenibosna üst geçitte de yoğunluklar oluştu. Oluşan kuyruklar nedeniyle vatandaşlar, durağa ulaşabilmek için dakikalarca beklemek durumunda kaldı.