taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7086
Euro
6.2979
Altın
1508.58
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.965

İstanbul trafiğinde son durum

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 47'ye ulaşırken yoğunluk azalmaya başladı.

İHA | 09.09.2019 - 08:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için ilk ders zili, bugün çaldı.

Okulların açılmasıyla da gözler, trafiğin son durumuna çevrildi.

Sabah saatlerinde yoğunluk yaşanırken, ilk ders zilinden sonra yoğunluk giderek düştü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu artıyor VİDEO

YOĞUNLUK YÜZDE 47'YE ULAŞTI

İstanbul'da saat 07.18 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 33 civarında seyreden trafik yoğunluğu, saat 08.00 itibarıyla yüzde 47'ye yükseldi.

İLK DERS ZİLİNDEN SONRA YOĞUNLUK AZALDI

09.30 civarında ise yoğunluğun azaldığı görüldü. Trafik yoğunluğu, bu saatlerde yüzde 36'ya kadar düştü.

İstanbul trafiğinde son durum

KAZALAR YOĞUNLUĞU ARTIRDI

Başakşehir-TEM bağlantı yolunda sağ şeritte bir kaza meydana geldi ve bu kaza nedeniyle bir şerit araç trafiğine kapandı.

İstanbul trafiğinde son durum

VATANDAŞLAR METROBÜSE AKIN ETTİ

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar, metrobüslere akın etti. Metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar araçlara binmekte güçlük yaşadı.

Yenibosna üst geçitte de yoğunluklar oluştu. Oluşan kuyruklar nedeniyle vatandaşlar, durağa ulaşabilmek için dakikalarca beklemek durumunda kaldı.

İstanbul trafiğinde son durum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

269
Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

21
HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

101
Boris Johnson'dan geri adım yok

Boris Johnson'dan geri adım yok

25
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

68
Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

52
Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a mağlup oldu

Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a mağlup oldu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir