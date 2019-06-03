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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 2

Ramazan Bayramı nedeniyle tatile gidenler İstanbul trafiğinin rahatlamasına neden oldu.

İHA | 03.06.2019 - 10:51..
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Bayram tatilini fırsat bilenler, tatillerini geçirmek üzere İstanbul'dan Ege ve Akdeniz kıyılarına gitti.

Cuma günü okul çıkışı ve cumartesi günü LGS sonrası İstanbul’dan ayrılanların oluşturduğu yoğunluk, yerini sakinliğe bırakmış durumda.

BOSTANCI EN SAKİN DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk nedeniyle sıkışan ve trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği D100 karayolu Bostancı mevkii, belki de en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Yol üzerindeki trafik yoğunluğunun yok denecek kadar az olması ve trafiğin oldukça akıcı bir şekilde ilerlemesi, görenleri hayrete düşürüyor. D-100 karayolundaki trafiğin son durumu görüntülendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 2

YOĞUNLUK YÜZDE İKİ

Görüntülerde trafiğin her iki yönde de sorunsuz ilerlediği ve yoğunluğun yok denebilecek kadar az olduğu görülüyor. Öte yandan saat 09.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde iki olarak kaydedildi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 2

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