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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 38'e çıktı

Haftalardır ortalama yüzde 13 olan trafik yoğunluğu, bu akşam yağmurun da etkisiyle yüzde 38 saviyelerine kadar yükseldi.

DHA |
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 38'e çıktı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma görülmüştü.

Okullarda eğitime ara verilmesinden önce, özellikle mesai bitim saatlerinde yüzde 65-70 oranında ölçülen trafik yoğunluk seviyesi, önce yüzde 27'ye daha sonra da yüzde 13'e kadar düşmüştü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 38'e çıktı VİDEO

TRAFİK YOĞUNLUĞU YENİDEN ARTTI

Haftalardır ortalama yüzde 13 seviyesinde ölçülen trafik yoğunluğu, bu akşam yüzde 38'e kadar yükseldi. Bir süre sonra azalmaya başlayan yoğunluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, 19.30 itibarıyla yüzde 24 olarak ölçüldü.

YAĞMUR DA ETKİLİ OLDU

Yağmurun da etkisiyle sürücülerin yavaşlaması nedeniyle özellikle D-100 karayolu Küçükçekmece mevki ile Çağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Bir süredir görünmeyen seyyar satıcıların, uzun bir süreden sonra yaşanan yoğunlukla tekrar ortaya çıktığı görüldü.

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