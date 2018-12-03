İstanbul'da trafik zabıtalara devredilecek

Trafik Motosikletleri Teslim Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul şehir içi trafiğini, zaman içerisinde belediyelere devretmeyi planladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"HEDEFİMİZ İSTANBUL ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİ BELEDİYELERE DEVRETMEK"

"Hedefimiz İstanbul’da şehir içi trafiği belediye ile zabıtalarımızla eş güdüm içinde ilk başta yürütmek daha sonra da onlara devretmektir. Jandarmamızda da 2016 yılında 2 bin 712 olan trafik personeli sayımızı bugün alımını yaptığımız motosiklet ekipleriyle beraber toplamda yüzde 81'lik artışla 4 bin 918 personele çıkarmış oluyoruz. Hepimiz bir gayretin içerisindeyiz. Bunun herkes tarafından fark edilmesini ve bilinmesini istiyorum. Trafik meselesi vatandaşlarımızın gayretiyle çözülecek bir meseledir.





İNSAN HAYATININ SÖZ KONUSU OLDUĞU HER DURUMDA TEDBİRLERİ ARTTIRIYORUZ

İçişleri Bakanlığı olarak amacımız hiç kimsenin her ne sebeple olursa olsun burnunun kanamadığı, eline iğne dahi batmadığı bir Türkiye tablosuna ulaşmaktır. Ne terörle ne kavgayla ne bir trafik kazasıyla ne de başka bir sebeple. Birkaç gün önce bir genç kızımızı kaybettik. Basit bir ihmalden bir kamyon kasasının arka kapağı açıldı ve bu evladımıza çarptı. Cenabı-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Ailesine metanet ve sabırlar ihsan eylesin. Basit hatalar diyoruz. Basit ihmaller diyoruz ama giden can asla basit değil. Allah kimseye vermesin. Kimseyi de böyle imtihan etmesin. Hükümet olarak bakanlık olarak, insan hayatının söz konusu olduğu her durumda her aldığımız tedbirleri hem de kapasitemizi arttırıyoruz. Terör, uyuşturucu, şehir güvenliği ve trafik güvenliği konularında büyük bir gayret ve sorumluluk içerisindeyiz.

Ülkemde 2017 yılında 941 gencin uyuşturucu ile hayatını kaybetmesi. Sadece 2017 yılında 7 bin 400 insanımızı trafik kazalarında kaybediyorsak bizden sakin ve mülayim olmamızı kimse beklemesin. 2020 yılında trafik kazaları neticelerinde ölümleri yüzde 50 oranında azaltmayı kendimize hedef olarak belirledik"

“TRAFİK ALANINDA DA KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI HAZIRLADIK"

Trafik alanında da Karayolu trafik güvenliği stratejisi ve eylem planını hazırladıklarını söyleyen Bakan Soylu, "Bu planda 2020 yılında trafik kazaları neticelerinde ölümleri yüzde 50 oranında azaltmayı kendimize hedef olarak belirledik. Dikkat etiğimiz ikinci nokta yasal mevzuat alanındadır. Kanunsuz,hukuksuz yapılan hiç bir işin sürekliliği olmaz ve o işten de verim alınmaz. Onun için yasal düzenlemelere protokollere ağırlık verdik. Üçüncü nokta olarak da kapasitemizi attırıyoruz. Hem personel, hem ekipman ve araç gereç, hem de dijital teknoloji anlamında önemli yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Aldığınız karar ne kadar isabetli olursa olsun bunu sahada uygulayacak insan ve ekipmana ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

"6 BİN 600 PERSONEL DAHA EMNİYET TEŞKİLATIMIZA KATILACAK"

Emniyet bünyesinde personel sayısının artacağını söyleyen Soylu, "Trafik personelimizin hem sayısını artırmaya hem de uzmanlaşmalarına ağırlık verdik. Arkadaşlarımıza özel eğitimler veriyoruz. Bunları Mersin, Eskişehir gibi ana eğitim merkezlerinde gerçekleştiriyor ve trafik polislerimizin eğitimli bir şekilde göreve başlamalarını sağlıyoruz. Trafikte görevli arkadaşlarımızı başka birimde de görevlendirmemeye gayret gösteriyoruz. Sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini Nüfus Müdürlüklerine araç tescil işlemlerini de noterlere teslim etmiştik. Bu birimlerden boşa çıkan arkadaşlarımızı da trafik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bu birimde ki personel sayımızı da artırdık. Önümüzde ki günlerde toplam 6 bin 600 personel daha emniyet teşkilatımıza Aralık'ın yarısından sonra katılacak. Bunun bin 500 tanesini tekrar trafiğe vereceğiz. Özelikle İstanbul'a 400, 500 sadece şehir içi trafik polisi nakledeceğiz." diye konuştu.

"MOTOSİKLETLİLERDEN ALDIĞIMIZ VERİM, NORMAL POLİS ARAÇLARINDAN ALDIĞIMIZ VERİMDEN FAZLADIR"

Motosikletlilerden alınan verimin normal polis araçlarından alınan verimden fazla olduğunu belirten Soylu,"Kişisel birşey değil, teknik bir sebep. Çünkü; motosikletli ekipler, olay yerine daha hızlı ulaşabiliyor. Keza normal araçların giremediği yerlere girebiliyor. Özellikle trafik kazalarında, kaza sebebiyle yol da tıkandığı için, normal ekip araçlarının kaza yerine ulaşabilmesi zaman alıyor. Oysa motosikletli timler, aralardan, kaldırımlardan, bir şekilde olay yerine hızlıca gidebiliyor. Keza suçlu takibinde, ara sokaklarda takibi sürdürebiliyor. Dolayısıyla emniyet teşkilatımızın her biriminde motosiklet sayısını elimizden geldiğince arttırmaya, bir yandan da araçlarımızın ortalama yaşını gençleştirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Bakan Soylu'ya polis ve jandarma şahin kaskı takdim edildi.