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İstanbul’da trafikte “bahşiş” terörü kamerada

Kağıthane’de kırmızı ışıkta duran gelin arabasının önünü kesen çocuklar adeta terör estirdi.

İHA | 02.05.2019 - 09:53..
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Bahşiş alabilmek için aracın üstüne çıkan çocuklardan biri aracın önüne eğilerek gitmesini engelledi.

Damadın yaşadığı korku dolu o anlar kameralara yansıdı.

GELİN ARABASINA DADANDILAR

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 17.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan gelin arabası trafik ışıklarında durdu. Buradaki kavşağı mesken edinen ve kırmızı ışıkta duran araçlardan para isteyen bir grup çocuk, gelin arabasını görür görmez önüne geçti. Araçtan para dolu zarf bekleyen çocukların saldırgan tavırlarından dolayı camı açmakta tereddüt eden sürücü, devam etmek istedi.

İstanbul’da trafikte “bahşiş” terörü kamerada

ÇOCUKLAR BAHŞİŞ İÇİN ADETA TERÖR ESTİRDİ

Ancak çocuklardan 2’si aracın kaputuna çıkarak aracın gitmesine izin vermedi. Yeşil ışık yanmasından dolayı gitmek isteyen sürücü biraz ilerledikten sonra başka bir çocuk aracın önünde durarak eğildi. Aracın gitmesini engellemek için elinden geleni yapan çocuklar adeta terör estirdi.

Damadın yaşadığı korku dolu o anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul’da trafikte bahşiş terörü

KAPIYI AÇMAYA KORKTU, SARNUFTAN ZARF ATTI

Çocuklardan biri görüntülendiğinin farkına varınca sinirlenerek kameraya saldırmaya çalıştı. Bir süre sonra caddede oluşan trafikten ötürü araç içerisindekiler üst camdan birkaç zarf fırlattı. Çocuklar yere saçılan zarfları aldıktan sonra gelin arabasının gitmesine izin verdi. 


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