İstanbul'da trafikte dehşet anları: Yanındaki çocuğa aldırmadı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada aracından inen sürücü, hızla diğer aracın yanına gitti.

Camı yumruklayan adam dehşet saçtı.

KIZ ÇOCUĞU ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Adamın yumrukladığı araç camı adeta tuzla buz olurken, içerdeki sürücü ise büyük şok yaşadı.

Kız çocuğu ise adamın kolundan tutarak ona engel olmaya çalıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye çalışmaları kapsamında; araç sürücüsü Y.E olduğu tespit edildi.

CEZADAN KAÇAMADI

Yakalanan sürücüye "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmekten" toplam 180 bin lira ceza kesildi ve araç 60 gün trafikten men edilerek ehliyetine 60 gün süre ile geçici el konuldu.

Araç sürücüsü Y.E hakkında adli işlem başlatıldı.