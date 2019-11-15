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İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ilk ara tatilin başlaması nedeniyle yollarda yolcu hareketliliği yaşanıyor.

AA | 15.11.2019 - 18:46..
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı "ilk ara tatili" bugün başladı.

İstanbul trafiğinde son durum -2

Hafta sonuyla birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için havalimanı ile yolları kilit yaptılar.

İstanbul trafiğinde son durum -1

İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM

Ara tatili fırsat bilenler İstanbul'dan uzaklaşmak için şimdiden yola koyuldu. Kentte saat 18:30'dan sonra trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

Ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor

HAVALİMANLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Havalimanının günlük yoğunluğuna umreye gidenler ile ara tatile çıkanların da eklenmesiyle terminal giriş noktalarında ve pasaport noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu.

Havalimanı yetkilileri ise pasaport, güvenlik noktaları ile check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmaması için bütün bankoları açık tuttu.

İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu İZLE


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İstanbul trafiğinde son durum -4

İstanbul trafiğinde son durum -5

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