İstanbul'da tramvay yolunda trafik kazası

Güngören Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, Zeytinburnu istikametine giden şoförünün ismi öğrenilemeyen plakalı beton mikseri ile aynı yönde seyreden otomobil tramvay yolunda çarpıştı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.Beton mikseri sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tramvay yolunda trafik kazası VİDEO

SEFERLER AKSADI

Tramvay seferleri durdu Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu. Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen beton mikserinin önüne aldığı arabayı sürüklediği anlar yer alıyor.