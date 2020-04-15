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İstanbul'da türbe kurşunlarını çalan iki hırsız yakalandı

Polis ekiplerince, türbe kurşunlarını götürmeye çalışan iki hırsız suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İHA |
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İstanbul'da türbe kurşunlarını çalan iki hırsız yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından polis ekipleri salgını fırsat bilen kişilere yönelik operasyonları sıklaştırdı.

HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Kasımpaşa'da çekçek ile Lohusa Sultan olarak bilinen Meyyitzade Türbesine gelen kağıt toplayıcı iki hırsız, çatıdaki kurşunları sökmeye başladı.

Şüphelileri gören bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirmesi sonucu, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Türbelerin kurşunlarını çalanlar yakalandı

İKİ HIRSIZ YAKALANDI

Semtte bir süre araştırma yapan polisler, şüpheli iki şahsın çekçek ile kaçtığını gördü.

Şahısları takibe alan ekipler, şüphelileri suçüstü yakalarak gözaltına alırken, çaldıkları kurşunlar ele geçirildi.

İstanbul'da türbe kurşunlarını çalan iki hırsız yakalandı

BİNER LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğinde ifadelerini alınan Aykut K. ve Mustafa D’ye ayrıca hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle “Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet”ten biner lira idari para cezası kesildi.

Şahısların emniyette “Hırsızlık” suçundan kayıtları da olduğu belirlendi.

İstanbul'da türbe kurşunlarını çalan iki hırsız yakalandı

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

işlemleri tamamlanan şüpheliler salgın nedeniyle maske takılması sonrası polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Pişkin hırsızlar adliyeye sevk edildiği esnada bir de, “Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç.” dedi.

İstanbul'da türbe kurşunlarını çalan iki hırsız yakalandı

İstanbul'da türbe kurşunlarını çalan iki hırsız yakalandı

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