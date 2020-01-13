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İstanbul'da üç ATM kundaklandı

Sultanbeyli'de üç ATM ateşe verildi. Vatandaşların yardımı ile söndürülen ATM'ler kullanılamaz hale geldi.

İHA | 13.01.2020 - 04:50..
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bankalara ait üç ATM kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

VATANDAŞLAR OLAYI FARKETTİ

ATM’lerin kundaklandığını gören binadaki vatandaşlar olayı hemen itfaiye ve emniyet güçlerine bildirdi. O esnada ATM’leri kundaklayan kişi veya kişiler olay yerinden hızla kaçtılar.

VATANDAŞLAR YANGIN TÜPLERİ İLE MÜDAHALE ETTİ

Yanan ATM’ye çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdüler. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri ise çevrede şahısların yakalanması için çalışma başlattılar. Yangın sonrası ise ATM’ler kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da üç ATM kundaklandı

"SU YOK MU SÖNDÜRELİM"

Görgü tanıklarından olan bir esnaf, "Alarm çaldı ben pencereden baktım. Bir taksici arkadaş burada durdu herhalde yolcu buradan para çekip taksiciye verecekti. Yolcu ATM’yi gördü bağırdı su yok mu söndürelim dedi. Ben aşağı indim dükkanı açtım yangın söndürücüler ile söndürdük" diye konuştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da üç ATM kundaklandı

İstanbul'da üç ATM kundaklandı

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