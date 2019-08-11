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İstanbul'da ücretsiz ulaşım karmaşası

Kurban Bayramı dolayısıyla İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları ücretsiz, ancak TCDD'nin işlettiği Marmaray ücretli.

Haber Merkezi | 11.08.2019 - 16:01..
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İstanbul'da ücretsiz ulaşım karmaşası

Mega kent İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla; vapur, metro, otobüs, metrobüs ücretsiz. Vatandaşlar bu araçları kullandığında İstanbulkartlarını bassa bile ücret alınmıyor.

Ancak İstanbul'un mega projelerinden Marmaray'da durum farklı.

MARMARAY ÜCRETLİ

Halkalı'dan Gebze'ye kadar çalışan Marmaray ise ücretli. Bunun sebebi ise Marmaray'ı TCDD'nin işletmesi. Konuyla ilgili ulaştığımız İBB Beyazmasa temsilcileri de Marmaray'ın TCDD işletmesinde olduğunu ve ücretsiz ulaşımla ilgili İBB'nin bir karar alamadığını belirtti.

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

İstanbul'da ücretsiz ulaşım karmaşası

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