taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

İstanbul'da üniversiteli genç koronadan hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversiteli genç, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da üniversiteli genç koronadan hayatını kaybetti

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, salgın nedeniyle hastanede tedavi gören vatandaşlardan haberler gelmeye de devam ediyor.

KORONADAN HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kılıçkaya'nın vefatıyla ilgili Twitter hesabında paylaştığı mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de koronavirüs nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" dedi.

Malatyalı olduğu belirlenen Emircan Kılıçkaya, İstanbul'da düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

İstanbul'da üniversiteli genç koronadan hayatını kaybetti

İstanbul'da üniversiteli genç koronadan hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Çorum'da tartıştığı kardeşini bıçakla öldürdü
Tartıştığı kardeşini bıçakla öldüren şahıs," Psikolojik tedavi görüyorum." dedi.
Kilis’te 16 adet M14 mayın tespit edildi
Güvenlik güçleri tarafından yapılan arama çalışmasında 16 adet M14 mayın ele geçirildi.
Ankara'da eski sevgilisinin annesini bıçakla yaraladı
Eski sevgilisinin evine giderek camını taşlayan genç kız, erkek arkadaşının annesini bıçakla yaralaması sonucu kadın hastaneye kaldırıldı.
Maltepe'de sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası
Kredi kartınının borcunu ödemek için yasağı ihlal ederek sokağa çıkan baba ve oğlu, polislere yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
883
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
353
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
231
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
593
Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak
Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak
846
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
181
Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı
Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı
130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir