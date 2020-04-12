İstanbul'da üniversiteli genç koronadan hayatını kaybetti

ABD' de koronadan ölenlerin sayısı 20 bin 608 oldu

Koronavirüs salgını şimdiye dek 210 ülke ve bölgeye yayılırken, vaka sayısı 1 milyon 795 bin 630'a ulaştı.

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Sağlıkçılara 'Sizlere bir hayat borçluyum' notunu bırakan o genç konuştu

Bursa'da koronavirüsü yenen ve sağlık çalışanları için hastaneden çıkmadan önce "Sizlere bir hayat borçluyum" yazılı pusula bırakan Ömer Şimşek, "Evde kal" çağrısı yaptı.