İstanbul'da üniversiteli genç koronadan hayatını kaybetti

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, salgın nedeniyle hastanede tedavi gören vatandaşlardan haberler gelmeye de devam ediyor.
KORONADAN HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul'da İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kılıçkaya'nın vefatıyla ilgili Twitter hesabında paylaştığı mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de koronavirüs nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" dedi.
Malatyalı olduğu belirlenen Emircan Kılıçkaya, İstanbul'da düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.