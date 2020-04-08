İstanbul'da, üst geçidin ayağına çarpan araç devrildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinden Sultangazi istikametine doğru giden 34 BV 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve üst geçidin ayağına çarptı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Otomobilin sürücüsü M. Ali Ezenci, sürücü koltuğunda sıkıştı. Çevredekilerin yardıma koştuğu sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılabilmesi için itfaiyeye haber verildi.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Arnavutköy itfaiyesine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza yerinde bekleyen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye götürdü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonucu hurdaya dönen otomobil, devrildiği yerden çıkarıldı.