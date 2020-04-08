İstanbul'da, üst geçidin ayağına çarpan araç devrildi

Eskişehir'de, karantinada kaldığı öğrenci yurdunda korona olduğu tespit edilen Meryem Şaşmaz, 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Rusya'da korona testi pozitif çıkan ve kaçmaya çalışan hastayı, sağlık çalışanlarının kovalama anları kameralara yansıdı.

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Koronavirüsten can kaybı 812'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre koronadan 87 kişi daha hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 38 bin 226'ya yükseldi.