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İstanbul'da, üst geçidin ayağına çarpan araç devrildi

direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan ve araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA |
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İstanbul'da, üst geçidin ayağına çarpan araç devrildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinden Sultangazi istikametine doğru giden 34 BV 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve üst geçidin ayağına çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobilin sürücüsü M. Ali Ezenci, sürücü koltuğunda sıkıştı. Çevredekilerin yardıma koştuğu sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılabilmesi için itfaiyeye haber verildi.

İstanbul'da, üst geçidin ayağına çarpan araç devrildi

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Arnavutköy itfaiyesine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İstanbul'da, üst geçidin ayağına çarpan araç devrildi

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerinde bekleyen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye götürdü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonucu hurdaya dönen otomobil, devrildiği yerden çıkarıldı.

İstanbul'da, üst geçidin ayağına çarpan araç devrildi

İstanbul'da, üst geçidin ayağına çarpan araç devrildi

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