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İstanbul'da üstünde 10 yazan 100 liralık banknot şaşırttı

İstanbul Pendik'te esnaf olan Mutlu Karakaya, dükkandan alışveriş yapan müşterinin bıraktığı parayı önce sahte zannetti, ancak yapılan incelemeler sonunda para gerçek çıktı.

İHA | 06.05.2019 - 17:37..
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Mutlu Karakaya'nın başına geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay geldi. Esnaf olanKarakaya'nın dükkanına bir müşteri girdi ve alışveriş yaptı.

100 LİRALIK BANKNOTTA 10 LİRA YAZIYORDU

Alışveriş yapan müşteri, alacakları için Karakaya'ya 100 lira verdi. Ancak asıl şaşırtıcı olay o anda yaşandı. Eline aldığı banknotta 100 lira yerine 10 lira yazdığını fark eden Karakaya şaşkınlığa uğrayarak paranın sahte olduğunu sandı.

TEST GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Paranın sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için test yapan Karakaya elindeki paranın gerçek olduğunu anladı.

Üzerinde 10 yazan 100 liralık banknot görenleri şaşırttı VİDEO

PARA KOLEKSİYONUNA EKLEDİ

Çevredeki birkaç esnaf tanıdığına parayı gösteren Karakaya ile arkadaşları, yaptıkları testler sonucunda paranın gerçek olduğuna kanaat getirdi. Para koleksiyonu yaptığını belirten Karakaya, üzerinde 10 yazan 100 liralık bu banknotu para koleksiyonuna ekledi.

İstanbul'da üstünde 10 yazan 100 liralık banknot şaşırttı

"ORJİNAL OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Mutlu Karakaya olayla ilgili olarak, “Sabah alışverişi esnasında müşterimden bu parayı aldım. Aldığım zaman hemen dikkatimi çekti, bir sıfırının olmadığını fark ettim. Paranın orijinal olup olmadığını kontrol ettim, orijinal olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle bu Merkez Bankası basım hatasıdır dedim. Ben de para koleksiyonu olan bir esnafım, dikkatimi çekti sakladım. Belki koleksiyonerlerin dikkatini çeker diye düşündüm. Para gelince hemen dikkatimi çekti. Sahteliğinden çok şüphelendim. Burada 3- 5 esnaf arkadaşımıza da gösterdim. Fakat orijinal olduğunu onlar da teyit etti. Baya araştırdık, ışınlı cihazlara da tuttuk. Ben parayı sakladım koleksiyonumun içerisine koyarım dedim.” şeklinde konuştu.

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