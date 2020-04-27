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İstanbul'da uygunsuz işletmelere 9 milyon lira ceza

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Vatandaşlarımız, bir olumsuzluk gördüklerinde bize haber versinler." dedi.

AA |
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İstanbul'da uygunsuz işletmelere 9 milyon lira ceza

İstanbul'da gıda işletmelerine yönelik denetimler, Ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki söz konusu işletmelerin koronavirüs salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bu yıl ilk 4 ay itibarıyla şu ana kadar 60 bin 500 civarında denetim yaptıklarını bildirdi.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE PARA CEZASI

Yavuz, "Uygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uyguladık." dedi.

Kurallara uymayan gıda işletmelerine 9 milyon lira idari para cezası kesildi VİDEO

İstanbul'da uygunsuz işletmelere 9 milyon lira ceza

ÖNLEM ALMAYAN İŞLETMELERE BROŞÜR

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca'nın katılımıyla yapılan denetimlerde, önlem almayan işletmelere gerekli bilgiler verildi ve koronavirüse yönelik alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Ekipler, çok sayıda gıda işletmesinde denetim gerçekleştirdi ve işletmelerden broşürde yer alan ikazlara uymalarını istedi.

İstanbul'da uygunsuz işletmelere 9 milyon lira ceza

ET SATAN YERLER, ŞARKÜTERİLER, FIRINLAR...

Ramazan ayı ile birlikte denetimleri biraz daha sıkılaştırdıklarını dile getiren Karaca, "Et satan yerler, şarküteriler, peynir, zeytin gibi kahvaltılık malzemeler satan yerler, ekmek fırınları gibi yerlerde denetimlerimizi daha da sıkı hale getirdik." diye konuştu.

İstanbul'da uygunsuz işletmelere 9 milyon lira ceza

7 GÜN 24 SAAT DENETİM

Karaca, geçen yıl 226 bin civarında denetim yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu yıl da ilk 4 ay itibarıyla şu ana kadar 60 bin 500 civarında denetim yaptık. Uygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz, 7 gün 24 saat esasına göre 750 denetçimizle 39 ilçede devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da uygunsuz işletmelere 9 milyon lira ceza

"OLUMSUZLUK DURUMUNDA ALO 174 GIDA HATTI'NA BİLDİRSİNLER"

En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu vurgulayan Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herhangi bir şekilde bir olumsuzluk gördüklerinde mutlak suretle bize haber versinler. ALO 174 Gıda Hattı'na ve WhatsApp hattına bildirdikleri takdirde biz gerekli işlemi yapıp onlara dönüyoruz.

Öte yandan, etiket okuryazarlığı konusunda ciddi problem yaşıyoruz. Vatandaşlarımız, aldıkları ürünün mutlaka etiketini okusunlar. Etikette bulunması gereken; ürünün içerisinde ne olduğu, nerede üretildiği, bakanlık izni, izin numarası, tavsiye edilen son tüketim tarihiyle ilgili bilgileri mutlaka incelemelerini istiyoruz."

İstanbul'da uygunsuz işletmelere 9 milyon lira ceza


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