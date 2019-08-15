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İstanbul'da uyurgezer genç ölümden döndü

Şişli'de 16 yaşındaki uyurgezer bir genç, apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü.

DHA | 15.08.2019 - 12:58..
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Kurban Bayramı'nın üçüncü günü İstanbul Şişli'de, uyurgezer olduğu belirtilen 16 yaşındaki Rıza Buğra S., apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden düştü.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Elektrik tellerine takılarak, park halindeki otomobilin üzerine düşen genç, daha sonra koşarak yolun karşısındaki apartmana pencereden girdi. Gencin düştüğünü gören ailesi ve komşuları büyük korku ve panik yaşadı. Olayın ardından sokakta hareketlilik yaşandı.

4. kattan arabanın üzerine düştü

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Girdiği komşunun evinde kendine gelen Rıza Buğra S. otomobille en yakın hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar olan Rıza Buğra S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

İstanbul'da uyurgezer genç ölümden döndü

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