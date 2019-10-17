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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarının bilançosu

Ele geçirilen uyuşturucu miktarı yüzde 61 artarken, jandarma sorumluluk bölgesinde ise yüzde 47 artış yaşandı.

İHA | 17.10.2019 - 16:33..
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İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesindeki 9 aylık bilançosunu açıkladı.

Yazılı açıklama yapan İstanbul Valiliği, “İstanbul genelinde uyuşturucu ile mücadelede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik etkin ve kararlı mücadelesine devam ediyor. Gece gündüz operasyonlara imza atan ekiplerimiz 2019’un ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarılar elde etmiştir.

9 AYDA 27 BİN 13 OPERASYON

Bu kapsamda; İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 2018 yılında 35 bin 65 olan olay - operasyon sayısı, 2019 yılının ilk 9 ayında 27 bin 13’e inerek yüzde 23 azalmıştır.

5 BİN 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklanan kişi sayısı 4 bin 621 kişiden 5 bin 12’ye yükselmiş, yüzde 9 artış yaşanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise 6 bin 649 kilogramdan 10 bin 728 kilograma yükselerek yüzde 61 artış sağlanmıştır.
İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde ise 2018 yılının ilk 9 ayında yaşanan 337 olay operasyon sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 5’lik bir artışla 355’e yükselmiştir. 2018 yılında 49 kişi tutuklanırken, 2019 yılında bu rakam 121 kişiye yükselmiş, yüzde 46 artış sağlanmıştır.

2 BİN 307 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise bin 565 kilogramdan 2 bin 307 kilograma çıkmış, yüzde 47 artış gözlemlenmiştir. İstanbul’daki ceza infaz kurumlarındaki toplam 37 bin 670 tutuklu ve hükümlünün 8 bin 631’i (3 bin 200’ü hükümlü, 5 bin 431’i tutuklu) uyuşturucu ile ilişkili suçlardan dolayı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızı korumak ve asayişi sağlamak amacıyla özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir” denildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarının bilançosu

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