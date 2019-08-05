İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
15 ADRESE BASKIN
Kâğıthane, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Üsküdar ve Bahçelievler’de daha önce belirlenen 15 adrese baskın yapıldı.
20 GÖZALTI
Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında toplam 5 kilo sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.