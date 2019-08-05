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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da 15 adrese düzenlenen baskında 5 kilo sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 20 kişi ise gözaltına alındı.

AA | 05.08.2019 - 08:59..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

15 ADRESE BASKIN

Kâğıthane, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Üsküdar ve Bahçelievler’de daha önce belirlenen 15 adrese baskın yapıldı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

20 GÖZALTI

Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında toplam 5 kilo sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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