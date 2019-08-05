İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Mustafa Sandal ve Benan Bal arasında sürpriz yakınlaşma oldu.

Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar normal düzeyde seyrederken, en yüksek sıcaklık Iğdır'da hissedilecek.

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Dünya genelinde internet kullanımı yüzde 56'ya yükseldi

Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, bu yılın temmuz ayı itibarıyla dünyada internet kullanımı yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı.