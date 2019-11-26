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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçedeki adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA | 26.11.2019 - 08:50..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

50 ADRESE OPERASYON

Narkotik ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçedeki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

40 GÖZALTI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüphelinin gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. Helikopter desteğiyle 220 polisin görev aldığı operasyonda, bazı adreslerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı


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