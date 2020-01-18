İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 58 kişi tutuklandı

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Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti

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1 Gaziantep'in doğal ilacı: Beyran UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in en önemli lezzetlerinden beyran, özellikle kış aylarında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.

2 Manisa'da ehliyetsiz sürücü evin duvarına çarptı Alaşehir ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, yol kenarındaki evin eklentisinin duvarına çarptı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

3 Beyoğlu sapıklarından birine 24, diğerine 20 yıl ceza Yargıtay, Beyoğlu'nda tecavüz dehşeti davasında sanıkların aldığı hapis cezalarını onadı.

4 Doğa Koleji'nin satış sürecindeki soru işaretleri Borç içinde yüzen Doğa Kolejii sihirli değnek ile İTÜ Vakfı'nın oldu. Satış sürecinde kaynağın nasıl bulunduğu bilinmiyor.

5 Burak Özçivit Karan'ı neden paylaşmadığını anlattı Etiler'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, “Benim acelem yok, zamanı gelince Karan’ı paylaşırım." dedi.

6 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı rekora yürüyor 17 Ocak'ta vizyona giren Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, tüm sinema salonlarında büyük ilgiyle karşılandı.