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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 58 kişi tutuklandı

Esenyurt merkezli 5 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden 58'i tutuklandı.

DHA | 18.01.2020 - 15:13..
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UYŞYT

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 58 kişi tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt merkezli olarak 5 ilçede 14 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

58 UYUŞTURUCU TACİRİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu satıcılarını teknik ve fiziki takibe alan narkotik polisi, belirlenen 61 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 58 şüpheli ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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