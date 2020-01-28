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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 74 gözaltı

Narkotik ekipleri tarafından 48 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu, 74 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA | 28.01.2020 - 09:30..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Zeytinburnu, Fatih, Silivri, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyon yaptı.

48 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, daha önceden belirlenen 48 adrese eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 74 gözaltı

74 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, 74 şüphelinin de gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü belirtildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 74 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 74 gözaltı

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