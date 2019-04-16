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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul polisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çok adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

DHA | 16.04.2019 - 08:39..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

KAPI AÇILMAYINCA KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Narkotik polisinin daha önce belirlediği adreslere yönelik olarak birçok ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

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