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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Zeytinburnu'nda, uyuşturucu ticareti yapan İran uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA | 31.10.2019 - 14:10..
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İstanbul Zeytinburnu'nda, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 İran uyruklu uyuşturucu taciri yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

TAKSİDE YAKALANDI

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Semiha Şakir Caddesi’nde seyir halindeki bir takside yolcu olarak bulunan İran uyruklu Hadi Harouni K.'yi (33) gözaltına aldı. Hadi Harouni K.’nin üst aramasında, kemerinin altına gizlenmiş 124 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Şüphelinin  uyuşturucuyu aldığı eve düzenlenen baskında İran uyruklu Mohammad Javad E.(31) ile  Parviz P. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda sigara kutusu içinde satışa hazır 15 parça 11.70 gram gelen marihuana, 2 hassas terazi, alüminyum folyo ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ve 750 euro ele geçirdi.

Şüpheliler,  emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu; İran uyruklu 3 kişi yakalandı -2

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