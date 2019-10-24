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İstanbul'da uyuşturucu satışı güvenlik kamerasına yakalandı

İstanbul'un Fatih İlçesinde bir kafede yaşanan uyuşturucu madde alışverişi, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA | 24.10.2019 - 19:27..
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Fatih'te, gece bekçileri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdular. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 490 gram metamfetamin bulundu.

Fatih’te kafede uyuşturucu madde alışverişi VİDEO

UYUŞTURUCU POŞETTEN ÇIKTI

Fatih'te gece bekçileri, Aksaray Mahallesi İnkılap Caddesi'nde yürüyen bir kişiden şüphelenerek durdurdu. Ekipler, 44 yaşındaki Mustafa U.'nun üst aramasını ve elindeki poşette inceleme yaptı. Ekipler poşette 490 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Mustafa U., emniyetteki ifadesinde uyuşturucu maddeyi Fatih'te kafede buluştuğu İran uyruklu 32 yaşındaki Sajad K.'dan aldığını itiraf etti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler, İranlı Sajad K.'yı aynı gece Aksaray'da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa U. ve İranlı Sajad K. sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüphelinin kafedeki uyuşturucu pazarlığı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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