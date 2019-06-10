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İstanbul'da uyuşturucu serasına çevrilen villalara baskın

Narkotik polisi, uyuşturucu serasına dönüştürülen villalara operasyon düzenledi.

İHA | 10.06.2019 - 11:30..
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasında Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde villalara peş peşe baskınlar düzenlendi.

ÖZEL TEKNOLOJİYLE KURULU SERA

Villaların bodrum ve bahçe katında yapılan aramalarda; özel teknolojiyle kurulan sistemle yetiştirilmiş daralı ağırlığı 250 kiloyu bulan 980 kök Hint keneviri ele geçirilirken, villaların sera olarak tasarlanan bölmelerinde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile kenevir üretiminde kullanılan saksı ve malzemeler bulundu.

İstanbul'da uyuşturucu serasına çevrilen villalara baskın

UYUŞTURUCUYU DEODORANT KUTUSUNA GİZLEDİLER

Polisin düzenlediği bir başka operasyonda ise aralarında tır ve yabancı plakalı taşıtların da olduğu araçların gizli bölmelerinde 70 kilo eroin ve 20 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin, eroin ve kokain gibi maddeleri koltuk altı deodorantı kutularına gizleyerek pazarlamaları, görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'da uyuşturucu serasına çevrilen villalara baskın

Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu serasına çevrilen villalara baskın

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