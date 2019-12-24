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İstanbul'da vapurdan denize düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da seyir halindeki vapurdan denize düşen kadın yaşamını yitirdi.

İHA | 24.12.2019 - 02:35..
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Kadıköy-Eminönü hattında çalışan vapur Harem açıklarına geldiğinde, kimliği belirlenemeyen bir kadın denize düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vapurdaki ve kıyıdaki vatandaşların kadını kurtarma çabaları yetersiz kalırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kıyı Emniyetine bağlı ekipler kadını denizden çıkarttı. Kıyıdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğu polis ekiplerince çok yönlü olarak araştırılıyor.

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