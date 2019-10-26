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İstanbul'da villa hırsızı tutuklandı

Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerinde iki villaya girip toplamda 300 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız kıskıvrak yakalandı.

İHA | 26.10.2019 - 16:33..
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, iki ayrı hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

TOPLAM 300 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYA ÇALINDI

22 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş Bebek Mahallesindeki bir evden bir adet cep telefonu, 2 bin 200 dolar, 180 Avro, 320 TL ve değeri 100 bin TL’ye yakın ziynet eşyası çalındı.

Bu hırsızlık olayının yanı sıra 17 Haziran Pazartesi günü Üsküdar Kandilli Mahallesinde bulunan bir villadan 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ortadan yok oldu.

İstanbul'da villa hırsızı tutuklandı

POLİS HIRSIZI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, kimliği belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da lüks villada 200 bin TL’lik hırsızlık VİDEO

HIRSIZ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, olayların şüphelisi olduğu belirlenen Osman O., 13 Ekim Pazar günü kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da villa hırsızı tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin evden hırsızlık suçundan emniyette 6 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da villa hırsızı tutuklandı

ELİYLE SURATINI KAPAMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin villaya girmek için tüm kapıları tek tek kontrol ettiği, içeri girip hırsızlığı yaptıktan sonra villadan ayrıldığı ve sokaktaki güvenlik kameralarına yakalanmamak için eliyle suratını kapatmaya çalıştığı görüldü.

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