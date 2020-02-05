1 Suriyeli anne ve oğlunun katili komşu çıktı İzmir Menemen'de 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu kadın ile 5 yaşındaki oğlu öldüren zanlı, alt komşu çıktı. Katil zanlısını sol kulağındaki ezik ve kan ile burnundaki çizik ele verdi.

2 İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilitlendi Aşırı yağışın etkisi altına giren İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı.

3 Ersun Yanal: Futbolun içine giremiyoruz Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nda oynanan Kırklarelispor maçı sonrasın yaptığı açıklamada, "Futbolu konuşmak istemediğimiz bir gün oldu" dedi.

4 Elektrik tutkunu mucit Tesla’nın kitapları Elektriğe duyduğu müthiş tutku ile çağın ötesini gören mükemmel beyne sahip bilim insanı, Nikola Tesla’nın kitaplarından ve bir de Edison ile akım savaşlarından bahsedelim bugün…

5 Uçakta koronavirüs şakası yaptı, gözaltına alındı Kanada’dan Jamaika’ya giden uçakta bulunan bir yolcu, uçuş sırasında ayağa kalkarak 'koronavirüs kaptığını' söyledi. Bunun üzerine uçak, Kanada’ya geri döndü.

6 Elektrik tutkunu mucit Tesla’nın kitapları Elektriğe duyduğu müthiş tutku ile çağın ötesini gören mükemmel beyne sahip bilim insanı, Nikola Tesla’nın kitaplarından ve bir de Edison ile akım savaşlarından bahsedelim bugün…