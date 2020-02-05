İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilitlendi

Megakent İstanbul, aşırı yağışların etkisi altında.
Öğlen saatlerinin ardından etkisini artıran yağışlar, trafiği de etkiledi.
TRAFİK KİLİT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasının verilerine göre yoğunluk, yüzde 80'e dayandı.
İş çıkış saatiyle birlikte trafik giderek arttı, bazı bölgelerde durma noktasına geldi.
AVRASYA ZAMMININ DA ETKİSİ VAR
Trafik yoğunluğunun sebeplerinden biri de Avrasya Tüneli'ne gelen zam oldu.
Avrasya Tüneli geçişine yapılan yüzde 56 oranındaki zam nedeniyle tüneli kullanmayanlar, köprüleri tercih etti.
Bu da trafiğin iyice artmasını tetikledi.
Avrasya Tüneli'nden geçen otomobiller daha önce 23 lira öderken, zammın ardından 36 lira ödemeye başlamıştı.