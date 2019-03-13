taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45445
Euro
6.16195
Altın
1303.085
Borsa
101721.05
Gram Altın
228.369

İstanbul'da yağmur trafiği durdurdu

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik akşam saatlerinde durma noktasına geldi.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 01:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik verilerine göre kent genelinde yüzde 76’ya ulaşırken işlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre yolda kaldı.

TRAFİK SİNİRLERİ GERDİ

Araçlar saatlerce trafikte kalırken ambulans ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ambulansın hemen arkasında geçmek isteyen araçlardan bir servis ise bir aracın üzerine doğru sürdü. Refüjlere doğru sıkışan araç sürücüsü araçtan inip öndeki aracın sürücüne doğru saldırdı. Refüjlere sıkışan sinirli sürücünün servis şoförüne saldırdığı anlarlar kameralara yansıdı. Kısa süren kavganın ardından saldırgan sürücü aracına döndü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlığa 100 bine yakın ihbar geldi

Bakanlığa 100 bine yakın ihbar geldi

58
Ronaldo'lu Juve çeyrek finalde

Ronaldo'lu Juve çeyrek finalde

30
İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

44
M.City Schalke'yi farklı geçti

M.City Schalke'yi farklı geçti

2
Diyarbakır'da 2 ayda 1 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 1 ton esrar ele geçirildi

1
İstanbul'da yağmur trafiği durdurdu

İstanbul'da yağmur trafiği durdurdu

1
Kendisini terk eden sevgilisini bacaklarından vurdu

Kendisini terk eden sevgilisini bacaklarından vurdu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir