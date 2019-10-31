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İstanbul'da yağmur trafiği

Akşam saatlerinde yağmurun etkisiyle başlayan trafik yoğunluğu, sesai çıkışında yüzde 80'e ulaştı.

AA | 31.10.2019 - 19:58..
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İstanbul'da yağmur trafiği

İstanbul'da gün içinde başlayan yağışın etkisinye trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde bazı ilçelerde etkili olan yağış sonrasında trafik, bazı güzergahlarda durma noktasına geldi.

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti VİDEO

 

İstanbul'da yağmur trafiği

YOĞUNLUK YÜZDE 80'E ULAŞTI

Özellikle mesai bitiş saatlerinden sonra hissedilen yoğunlukta, evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı görüldü.

KAZALAR YOĞUNLUĞU ETKİLİYOR

Ulaşım Yönetim Merkezi, D-100 Bostancı-Küçükyalı yönünde sol şeritte gerçekleşen bir trafik kazası nedeniyle 2 şeridin trafiğe kapatıldığı ve kazaya müdahale edildiği bildirdi.

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