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İstanbul'da yağmur yüzünden 6 araç birbirine girdi

Yağmur nedeniyle kayganlaşan E-5 karayolu Kozyatağı mevkisinde 6 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi.

İHA | 20.09.2019 - 11:14..
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İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Yağmurun başladığı ilk dakikalarda, hafif yağış nedeniyle yollarda kayganlaşma meydana geldi.

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

E-5 karayolu üzerinde seyreden bir otomobilin kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlaması sonucu, toplam 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen trafik polisi güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'da yağmur yüzünden 6 araç birbirine girdi VİDEO

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kazanın yaşandığı noktadan başlamak üzere E-5 karayolu Ankara gidiş istikametinde, trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağmur yüzünden 6 araç birbirine girdi

İstanbul'da yağmur yüzünden 6 araç birbirine girdi

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