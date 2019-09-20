İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Yağmurun başladığı ilk dakikalarda, hafif yağış nedeniyle yollarda kayganlaşma meydana geldi.
6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
E-5 karayolu üzerinde seyreden bir otomobilin kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlaması sonucu, toplam 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen trafik polisi güvenlik önlemleri aldı.
İstanbul'da yağmur yüzünden 6 araç birbirine girdi VİDEO
TRAFİK KİLİTLENDİ
Kazanın yaşandığı noktadan başlamak üzere E-5 karayolu Ankara gidiş istikametinde, trafik durma noktasına geldi.