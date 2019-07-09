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İstanbul'da yan bakma kavgası: 1 yaralı

Sultangazi'de 'niye yan bakıyorsun' kavgasında, saldırganlardan birinin belindeki silahı alan kişi, olayla ilgisi olmayan 1 kişiyi bacağından vurdu.

DHA | 09.07.2019 - 12:16..
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Ümit Balkış ve amcası Arif Balkış, cadde üzerinde esnaf olan bir yakınlarını ziyaret etti. Daha sonra buradan ayrılan Ümit Balkış, park halindeki kamyonetine doğru gitti. Kamyonetin kapısına yönelen Balkış'a, o esnada bir iş yerinin önünde oturan 5 kişi, 'niye yan bakıyorsun' diyerek sataştı.

Grup, daha sonra Balkış'a saldırdı. Yumruk, tekme ve tabure ile Ümit Balkış'a saldıran grup, yardımına koşan amca Arif Balkış'a da saldırdı.

SİLAHLA KORKUTMAYA ÇALIŞTI

Amca ve yeğenin saldırıya uğradığını gören yakınları ve arkadaşları da yardıma koştu. O esnada saldırganlardan biri belindeki silahı çıkararak, karşı tarafı korkutmaya çalıştı. Elindeki silahı sağa ve sola çeviren saldırganın başka bir arkadaşı, elindeki silahı alarak Ümit Balkış'a doğrultarak, ateş etti.İstanbul'da yan bakma kavgası: 1 yaralı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Açılan ateş sonucu olayla hiçbir ilgisi bulunmayan, o esnada yolda yürüyen bir şirketin genel müdürü olan Ufuk K., ayağından yaralandı. Saldırganlar, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.  Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ufuk K.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

"NE VURULANI NE DE VURANLARI TANIMIYORUZ"

Ümit ve Arif Balkış'ın akrabası olan Haydar Akın, "Yoldan geçerken kamyonete varıyorlar. Kamyonete varınca kapıyı açmaya çalışıyor. O sırada oturan 5-6 kişi ile tartışmaya giriyor, ondan sonra bunlar vurmaya başlıyor. Vurmaya başlayınca bizim köylüler görüyor. O arada silahı çekiyorlar. 1 kişi korkutma amaçlı silahı sağa, sola çeviriyor. Ama başka biri elinden silahı alıp, sıkıyor. Yoldan geçen başka bir kişi yaralanıyor. Kim olduklarını bilmiyoruz. Ne vurulanı ne de vuranları, kimseyi tanımıyoruz." dedi.

İstanbul'da yan bakma kavgası: 1 yaralı

İstanbul'da yan bakma kavgası: 1 yaralı

İstanbul'da yan bakma kavgası: 1 yaralı

İstanbul'da yan bakma kavgası: 1 yaralı

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