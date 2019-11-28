İstanbul'da yankesicilik kameralara yansıdı

1 Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtarak dolandırdığı bir vatandaştan aldığı altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcı, Ankara'da yakayı ele verdi.

2 İmamoğlu 10 ülkenin ticaret odası başkanlarıyla buluştu Ticaret odası başkanlarına 180 yıllık geçmişimizi göz önünde bulundurmalıyız diyen Ekrem İmamoğlu, "Avantajlarımızın ticarette de en üst seviyeye taşınmasını istiyoruz" dedi.

3 ABD, Suriye'ye asker ve malzeme takviyesine devam ediyor Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alan ancak daha sonra petrol için bir kısım askerini Suriye'de bulunduran ABD askeri, sevkiyat yapmaya devam ediyor.

4 Eskişehir'de PKK/KCK üyesi 2 kişi yakalandı PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi, Eskişehir'de TEM ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 Bulgar kripto para kraliçesi kayıplara karıştı Bitcoin'e rakip olacak 'OneCoin'in yeni kripto para birimi bulduğunu söyleyerek yüzlerce kişiyi kandıran Bulgar Dr. Ruja Ignatova, dolandırdığı paraları da alarak sırra kadem bastı.

6 Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive görevinden resmen ayrıldı Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımlarında imzası bulunan tasarımcı Jony Ive, 27 yıl önce göreve başladığı Apple ile yollarını resmen ayırdı.