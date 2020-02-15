İstanbul'da yankesicilik yapan zanlı tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu hırsızlığı yapan bir şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar kapsamında Cezayir uyruklu Bachır K. (28) isimli şahıs, şüphe üzerine takibe alındı.
TUTUKLANDI
Beyazıt tramvay durağı yakınında durdurulan Bachır K.'nin yapılan sorgulamasında Kırgızistan uyruklu Gulzhamal K. isimli şahsın cep telefonunu yankesicilik yaparak çaldığı tespit edildi. Bachır K. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih'te yankesicilik yapan zanlı kameralara yakalandı