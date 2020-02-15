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İstanbul'da yankesicilik yapan zanlı tutuklandı

Fatih ilçesinde, bir kadının cep telefonunu çalan yankesici, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA | 15.02.2020 - 15:03..
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İstanbul'un Fatih ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu hırsızlığı yapan bir şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Cezayir uyruklu Bachır K. (28) isimli şahıs, şüphe üzerine takibe alındı.

TUTUKLANDI

Beyazıt tramvay durağı yakınında durdurulan Bachır K.'nin yapılan sorgulamasında Kırgızistan uyruklu Gulzhamal K. isimli şahsın cep telefonunu yankesicilik yaparak çaldığı tespit edildi. Bachır K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te yankesicilik yapan zanlı kameralara yakalandı

İstanbul'da yankesicilik yapan zanlı tutuklandı

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