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İstanbul'da yapımı duran metro hatları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yapımı duran metro inşaatlarını tekrar başlatacağız' diye açıklama yaptığı; 6 metro hattı.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 08:40..
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İstanbul'da yapımı duran metro hatları

İstanbul'un trafik sorununu ortadan kaldıracak metro hatlarının bitmesini megakentte yaşayanlar merakla bekliyor. Her sabah ve akşam işe, okula gidenlerin en büyük şikayeti trafikte geçen saatler.

Ancak İstanbul'da 2018 yılında başlayan 6 metro hattının inşaatı durmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 18 Eylül günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "İstanbul hatalı projelerin bedelini ödememeli. Yarım bırakılmış metro projeleri ve yeraltı çalışmalarıyla ilgili detaylı bir çalışma yapıyoruz. Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattının yapımına da cuma günü tekrardan başlıyoruz." diye açıklama yapmış ve takip eden cuma günü Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattı için düzenlenen törene katılmıştı.

YAPIMI DURAN HATLAR

Peki ya bu hatlar hangileri İstanbullu hangi durak tabelalarını görüyor ama çalışma göremiyor. İşte o hatlar;

-Çekmeköy-Sancaktepe Sultanbeyli Metrosu

Uzunluğu: 17,8 km
Fiyatı: 2 milyar 342 milyon lira
Süresi: 1020 gün

-Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu

Uzunluğu: 13 km
Fiyatı: 2 milyar 469 milyon lira
Süresi: 1020 gün

-Kirazlı-Halkalı Metrosu

Uzunluğu: 9,7 km
Fiyatı: 2 milyar 414 milyon lira
Süresi: 1020 gün

-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu

Uzunluğu: 6 km
Fiyatı: 969 milyon lira
Süresi: 900 gün

-Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu

Uzunluğu: 12 km
Fiyatı: 1 milyar 613 milyon lira
Süresi: 1020 gün

-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu

Uzunluğu: 18,5 km
Fiyatı: 3 milyar 49 milyon lira
Süresi: 1080 gün

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