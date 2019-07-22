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İstanbul'da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

Düzenlenen operasyonla piyasa değeri 12 milyon lira olan yarım ton uyuşturucu madde yakalandı.

İHA | 22.07.2019 - 11:21..
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, Bakırköy, Fatih ve Küçükçekmece’de bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 525 kilo skunk türü Hint keneviri, 15 kilo afyon sakızı ile 10 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

12 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu belirtilirken, uyuşturucu maddelerin dikkat çekmemek için kahve ile izole ettikleri dikkat çekerken, maddelerin yatak bazalarına, çocuk yorganlarının astarlarına ve bavullara gizlenmiş olması dikkat çekti.

8 GÖZALTI

Baskın yapılan adreslerde, uyuşturucularla bağlantılı olduğu öne sürülen 2’si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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