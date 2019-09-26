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İstanbul'da yarın okullar tatil edilmedi

Deprem dolayısıyla yapılan incelemeler sonucu okulların tatil olmasına gerek olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 20:22..
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İstanbul'da yarın okullar tatil edilmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yarın okulların tatil edilmeyeceğine dair bir açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, "İstanbul'da okulları tatil etmemizi gerektirecek bir bulguya rastlamadık." ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ DURUMA RASTLANMAMIŞTIR"

Daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz aracılığıyla 7060 okulumuzda gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

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