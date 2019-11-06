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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İStanbul'da yasa dışı bahis yaptıran bir şebeke çökertildi. aramalarda 3 milyon lira bulundu.

DHA | 06.11.2019 - 19:34..
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İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 44 kişilik şebeke yakalandı. Lüks bir evde yapılan aramalarda milyonlarca lira ele geçirildi.

Yasa dışı bahis oynatan şebekeye operasyon VİDEO

52 ADRESTE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı sanal bahis oynatan bir şebekeye yönelik 21 ilçede operasyon düzenlendi. 52 ayrı adrese düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 44 şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL MALZEMELERE VE SRAÇLARA EL KONULDU

Ekipler adreslerde yapılan aramalarda, suç olaylarında kullanılan çok sayıda dijital malzeme ile şüphelilere ait çok sayıda lüks araca da el koydu.
Yasa dışı bahis şebekesinin Küçükçekmece Halkalı’da merkez olarak kullandığı ve elebaşlarının saklandığı belirlenen lüks rezidanstaki daireye yapılan operasyonda ise elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi.

YILDA 50 MİLYON

Yıllık 50 milyon lira parayı yönettiği tespit edilen şebeke üyeleri, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki  işlemleri devam ediyor.

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