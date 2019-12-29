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İstanbul'da yasağa rağmen araç çekimi durmadı

İçişleri Bakanlığı hatalı park eden araçların çekilmeyeceğini açıklasa da çekiciler durdurulamadı.

Özel İçerik | 29.12.2019 - 09:25..
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İstanbul'da yasağa rağmen araç çekimi durmadı

İstanbul Valiliği, İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi ve trafikte hatalı park eden araçların çekilmemesi, ceza yazılması istendi.

Bu karara rağmen çekiciler durmadı. İstanbul'un farklı noktalarında bazı çekiciler bulduğu araçları alıp otoparklara götürdü.

"30 KASIM İTİBARIYLA SONLANDIRILMASINA..."

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

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Bu sırada çekilen görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

Siz de haber değeri taşıyan görüntüleri bize gönderin, yayınlayalım!

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