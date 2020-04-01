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İstanbul'da yasağa rağmen kahvehanede yakalandılar

Baskın sırasında yakalanan 26 şahsa para cezası uygulanırken, bazı kişilerin kahvehanenin deposuna saklandıkları anlar kameraya yansıdı.

DHA |
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İstanbul'da yasağa rağmen kahvehanede yakalandılar

İstanbul'un Esenler ilçesinde, bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehanenin açık olduğunu ve içerdeki tüm masaların dolu olduğunu gördü.

DEPOYA SAKLANDILAR

Baskın sırasında kahvehanenin deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı. O anlar ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul'da yasağa rağmen kahvehanede yakalandılar

26 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Kapalı olması gereken kahvehanede 26 kişi hakkında idari işlem yapıldığı her birine kaymakamlık tarafından 750 lira ile3 bin 180 lira arasında ceza kesileceği öğrenildi.

İstanbul'da yasağa rağmen kahvehanede yakalandılar

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan iş yerini çalıştıran Ersunal Ç.'ye ise TCK.195. maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

İstanbul'da yasağa rağmen kahvehanede yakalandılar

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