İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 3 katlı bir binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

İstanbul'da yasağa rağmen yangın izlemeye çıkan kalabalık VİDEO

YANGIN İZLEMEYE ÇIKTILAR

Yangını gören mahalleli sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.