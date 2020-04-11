taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

İstanbul'da yasağa rağmen yangın izlemeye çıkan kalabalık

Bağcılar'da bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini izlemeye çıkan kalabalık, ne sokağa çıkma yasağına ne sosyal mesafe kuralına uydu.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da yasağa rağmen yangın izlemeye çıkan kalabalık

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 3 katlı bir binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

İstanbul'da yasağa rağmen yangın izlemeye çıkan kalabalık VİDEO

YANGIN İZLEMEYE ÇIKTILAR

Yangını gören mahalleli sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler -1



Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler -2

Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler -3

Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler -4

Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler -5

Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler -6

Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler -7

Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler -8

İlginizi Çekebilir
Penguen dansıyla taburcu edildi
Kırklareli'de koronavirüs tedavisi gören kişi, sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yaptıktan sonra hastaneden ayrıldı.
İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu
İstanbul'da kaçak üretilen 29 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu. Atölye, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine dönüyor
Karabük’te yurda yerleştirilen ve hastalık belirtileri görülmesi üzerine tedaviye alınan 12 Cezayir vatandaşı, taburcu edildi.
Yasağa uymayan alkollü sürücüye 3 bin TL ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Fatih’te polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücü, "Ben sokağa çıkmadım. Arabamın içinde oturdum” diyerek kendini savundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
951
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
453
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
500
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
178
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
186
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
220
Erzincan'da marketlerdeki kalabalık tehlike saçıyor
Erzincan'da marketlerdeki kalabalık tehlike saçıyor
128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir