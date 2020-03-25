İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi üzerinde bulunan Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği'nde kalabalık bir grup olduğunu fark etti.

DERNEKLERDE ARAMA YAPILDI

Bunun üzerine ekipler içeri girerek binaları kontrol etti. Yüzlerine maske takarak iki binaya giren polis ekipleri, her iki dernekte arama yaptı.

20 KİŞİ GENELGE KARARLARINI İHLAL ETTİ

Şahıslar hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından 20 kişinin, İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Koronavirüs tedbirleri" kapsamındaki ek genelgede alınan kararları ihlal ederek toplandığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Polis ekipleri, iki ayrı dernekte toplanan 20 kişiyi gözaltına aldı. Ardından ekipler, gözaltına aldıkları 20 kişiyi hakkında idari işlem yapmak üzere emniyete götürdü.