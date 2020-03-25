taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4349
Euro
6.9533
Altın
1640.02
Borsa
89286.22
Gram Altın
337.743
Bitcoin
43675.42

İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları ihlal ederek iki ayrı dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı.

İHA | 25.03.2020 - 02:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi üzerinde bulunan Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği'nde kalabalık bir grup olduğunu fark etti.

DERNEKLERDE ARAMA YAPILDI

Bunun üzerine ekipler içeri girerek binaları kontrol etti. Yüzlerine maske takarak iki binaya giren polis ekipleri, her iki dernekte arama yaptı.

İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı

20 KİŞİ GENELGE KARARLARINI İHLAL ETTİ

Şahıslar hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından 20 kişinin, İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Koronavirüs tedbirleri" kapsamındaki ek genelgede alınan kararları ihlal ederek toplandığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Polis ekipleri, iki ayrı dernekte toplanan 20 kişiyi gözaltına aldı. Ardından ekipler, gözaltına aldıkları 20 kişiyi hakkında idari işlem yapmak üzere emniyete götürdü.

İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı

İlginizi Çekebilir
Yargılamalarla ilgili süreler durduruldu
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs önlemleri kapsamında, duruşmaların ertelenmesi konusunda HSK'ye yetki verildiğini açıkladı.
İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı
İsveç’ten Türkiye’ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 23 kişi, koronavirüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu’da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Pakistan'dan gelen Türk vatandaşları karantinada
Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 20 Türk vatandaşı, koronavirüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında
Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
233
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
16
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 42'ye çıktı
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 42'ye çıktı
3
Antalya'da alacak verecek kavgası: 10 gözaltı
Antalya'da alacak verecek kavgası: 10 gözaltı
1
İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı
İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı
4
İngiltere koronavirüsle mücadele için gönüllü arıyor
İngiltere koronavirüsle mücadele için gönüllü arıyor
0
Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı
Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir