Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması çıkması yasaklanmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında polis ekipleri, sokakta denetimleri sıklaştırdı.

YASAĞA UYMAYAN İKİ GENÇ, POLİSE YAKALANDI

İstanbul Alibeyköy'de denetim sağlayan ekipler, uygulama noktasında otomobiliyle farları kapalı ve süratli bir şekilde ilerleyen sürücüyü durdurdu.

Araçın içerisinde bulunan iki genci indiren polis ekipleri, kimlik kontrolü yaparken gençlerden birinin 18 diğerinin ise 20 yaşında olduğunu tespit etti.

İstanbul'da yasağa uymayan iki genç, polise yakalandı ViDEO

"CEZA YİYECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

Gençlerin, “Arkadaşımız kaza yaptı, polis merkezinden geliyorduk.” demesi üzerine polis, sürücünün ehliyetini görmek istedi.

Ehliyetsiz olan sürücünün otomobilinin aranması sonucu herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

O esnada polisin “Ceza yaptırımı uygulayacağız.” demesi üzerine gençler de “Ceza yiyeceğimizi biliyorduk." dedi.

BİNER LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı Mertcan S. ile Onur A.’ya, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet”ten biner lira idari para cezası uyguladı.

POLİS EKİPLERİ DENETİME DEVAM ETTİ

Öte yandan denetimlere devam eden ekipler, 4 kişinin olduğunu aracı durdurdu.

Kimliği sorulan sürücü, polise kısa mesafe yere gideceği için yanına almadığını belirtirken, polisin bunun geçerli bir sebep olmayacağını belirtmesi üzerine sürücünün, “Baksana ağabey yataktan çıktım.” demesi şaşırttı.