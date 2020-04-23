Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da, sokağa çıkma yasağı başladı.

Yasağın başlamasıyla beraber ekipler denetimleri sıklaştırdı.

YASAĞI İHLAL EDEN İKİ KİŞİYE, 3 BİN 180 LİRA CEZA

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yapan polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı.

Trafik denetiminde durdurulan bir sürücü yapılan evrak incelemelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Sürücü ve araçtaki bir kadın yolcuya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da yasağa uymayan sürücüye para cezası ViDEO

"YOLLARI DA AÇIK ZANNETTİK"

Ceza kesilen İran uyruklu Mahdı Marand, "Eve gidiyorduk. Sabahı bekledik. Ama yanlış yaptık. Sadece marketler açıkmış, yollar açık değilmiş. Aslında 1 aydır dışarı çıkmıyorduk. Haklılar ceza kesmekte." dedi.

Araçta bulunan Zahra Hasabi "İzin belgemiz yoktu. Eve gidiyorduk. 14.00'e kadar marketler açıktı. Problem olmaz diye düşündük." dedi.