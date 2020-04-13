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İstanbul'da yasak sona erdi, çalışanlar yola düştü

İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde yola koyuldu.

İHA |
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İstanbul'da yasak sona erdi, çalışanlar yola düştü

Geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde 48 saat süren sokağa çıkma yasağı koyulmuştu.

Yasak, 13 Nisan Pazartesi gecesi sona erdi.

YASAĞIN ARDINDAN İLK MESAİ BAŞLADI

Vaka sayısının en çok olduğu il olan İstanbul’da vatandaşlar işlerine gitmek için sabah saatlerinde yollara düştü.

Ankara ve Edirne yönünde de trafiğin olduğu görüldü.

İstanbul'da yasak sona erdi, çalışanlar yola düştü

İstanbul'da yasak sona erdi, çalışanlar yola düştü ViDEO

VATANDAŞLAR TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA AKIN ETTİ

Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven kullandıkları görüldü

Ayrıca E-5 karayolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yasak sona erdi, çalışanlar yola düştü

İstanbul'da yasak sona erdi, çalışanlar yola düştü

İstanbul'da yasak sona erdi, çalışanlar yola düştü

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