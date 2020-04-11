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İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki hasta koronayı yendi

Aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

AA |
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İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki hasta koronayı yendi

İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık, üşüme ve titreme şikayetiyle gittiği hastanede, koronavirüs teşhisi konulması üzerine tedaviye alındı.

VİRÜSÜ YENEREK TABURCU OLDU

Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Şadiye Sarıcık,  sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Sarıcık, 4 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiğini, iyileştiğini fakat ağrılarının devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, aynı hastanede bulunan 9 hastanın daha koronavirüsü yenerek iyileştiği öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki hasta koronayı yendi

BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınları hastaneye gelemeyen hastalar, belediyenin Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ambulansları ile evlerine götürüldü.

İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki hasta koronayı yendi

İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki hasta koronayı yendi

İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki hasta koronayı yendi

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