İstanbul'da yaşayan hemşire anne yaşadıklarını anlattı

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından milyonlarca insan bir anda evlerine kapanırken yaşamın olağan akışını sürdüren görünmez kahramanlar ise çalışmaya devam ediyor.

Bunların başında da sağlık çalışanları geliyor.

Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, temizlik görevlileri, insan hayatı için savaş verirken kendileri de virüsü taşıma endişesiyle eşlerinden, çocuklarından uzak duruyor.

"ÇOCUKLARIMI MEMKELETE GÖNDERMEK ZORUNDA KALDIM"

Çocuklarını 4 hafta önce memleketi Trabzon'daki anne babasının yanına götüren 39 yaşındaki Başhemşire Zeynep Coşkun yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sağlıkçı olmam nedeniyle yüksek riskli hastalarla temas halindeyim ve enfeksiyon kontrol hemşiresiyim. Bu nedenle çocuklarımı yaklaşık 4 hafta önce Trabzon'a memleketime göndermek zorunda kaldım. Tabii ki çok zor bir durum. Aynı zamanda anneyim, eşim ve evde işlerim var. Pek çok duyguyu bir arada yaşıyoruz ama kendimi soyutlayamazdım."





"'ANNECİĞİM NE ZAMAN BULUŞACAĞIZ' DİYORLAR"

İki oğlunun da sürekli olarak özlemlerini dile getirdiğini belirten Coşkun sözlerine şöyle devam etti:

"Zor bir süreç ama görevimizin başında olmak zorundayız. İki oğlum da çok üzülüyor. 'Anneciğim ne zaman buluşacağız?' diye soruyorlar. 'Sen buraya ne zaman geleceksin?' diyorlar. Halkımız da duyarlı olacak. Benim çocuklarım da belki bu süreçte bundan nasiplendi ama yapacak bir şey yok. Sonunda inşallah iyi olacak."