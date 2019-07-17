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İstanbul'da yaşlı adamı arabanın altına aldı

Esenyurt’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.

İHA | 17.07.2019 - 09:18..
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İstanbulEsenyurt Sultaniye Sokak'ta, Selahattin B.(60) isimli yaşlı vatandaş, yolun karşı tarafına geçmek istedi.

O sırada Nasuf T.'nin kullandığı panelvan araç, hızlı ve dikkatsiz bir şekilde sokağa daldı. O sırada yaşlı adamı görmeyen sürücü, Selahattin B.’yi aracın altına aldı.

SÜRÜCÜ ARACIN ALTINDA ARACI GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİ

Çevrede oturan vatandaşların tepkisiyle aracını durduran sürücü aracından indiğinde şoke oldu.
Yaşlı adam aracın altında sıkışıp kaldığını gören vatandaşlar, hemen aracın yanına geldi. Yaklaşık 10 kişi aracı kaldırarak yaşlı adamı aracın altından çıkardı.

İstanbul'da yaşlı adamı arabanın altına aldı ViDEO

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Bu sırada vatandaşlar sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı adam, acı içinde inlerken, aracın sürücüsü ise üzerindeki şoku atlatamadı.

İlk müdahalenin ardından yaşlı adamın kaburgalarının kırıldığı ve hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Selahattin B. tedavi edilmek üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından panelvan sürücüsü gözaltına alınırken, olayın ardından yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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