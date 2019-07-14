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İstanbul'da yayalara yol vermeyen araçlar kamerada

Esenyurt'ta trafik ışıklarında yayalara aldırış etmeden ışık ihlali yapan araçlar, başka bir aracın kamerasınca anbean kaydedildi.

İHA | 14.07.2019 - 09:22..
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İstanbul Esenyurt'ta yaya öncelik yılı kapsamında polis ekipleri tarafından her gün binlerce lira ceza kesilmesine rağmen, umursamaz araç sürücüleri, hem ışık ihlali yaptı hemde karşıdan karşıya geçen yayaları umursamadı.

ARAÇ KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Araç kamerasının kaydettiği görüntülerde, kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksi sürücüleri, minibüs ve diğer araçlar görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir panelvan aracın ışıklarda bekleyen araca çarpmasına ramak kala durduğu da yer alırken karşıdan karşıya geçen kadına aldırmadan kırmızı ışık ihlali yapan araçlar da görülüyor.

İstanbul'da yayalara yol vermeyen araçlar kamerada

İstanbul'da yayalara yol vermeyen araçlar kamerada

İstanbul'da yayalara yol vermeyen araçlar kamerada

İstanbul'da yayalara yol vermeyen araçlar kamerada

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