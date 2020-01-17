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İstanbul'da Yeditepe Huzur 2020-2 uygulaması başladı

İstanbul'da başlatılan "Yeditepe Huzur 2020-2" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçenin genelinde denetimler gece geç saatlere kadar devam edecek.

İHA | 17.01.2020 - 21:36..
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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, "Yeditepe Huzur 2020-2" uygulaması, 39 ilçede saat 20.00'de başladı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur 2020-2 uygulaması başladı

ÖZELHAREKAT POLİSİ DE DESTEK VERİYOR

Uygulama kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Uygulamada şüpheli araçlar durdurularak tek tek arandı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur 2020-2 uygulaması başladı

GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM EDECEK

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamaya polis helikopteri ile eğitim köpekleri de katıldı. Uygulama gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

İstanbul'da Yeditepe Huzur 2020-2 uygulaması başladı

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